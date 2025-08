La segnalazione arriva da alcuni abitanti di corso Don Orione che sono quasi allo stremo: al via vai di camion che di giorno non rispettano il divieto di ingresso in città si aggiungono roboanti rumori notturni di moto che passano a tutta birra, alla faccia degli abitanti.

Ogni ulteriore commento sull’educazione umana a questo punto sarebbe inutile anche perché i neuroni – saranno le radiazioni da telefonini o chissà cos’altro mah – forse sono ridotti al lumicino….

