Il sensibile incremento della presenza di turisti in riviera e nell’entroterra della provincia ha anche questo fine settimana caratterizzato l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Imperia, oltre che nelle consuete attività di istituto, anche nel controllo della circolazione lungo tutte le arterie stradali del territorio di competenza, caratterizzate da un aumento esponenziale del traffico veicolare, anche nelle ore serali e notturne.

I Carabinieri della Compagnia di Imperia hanno effettuato in arco serale/notturno un servizio straordinario principalmente orientato nelle aree di Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e Borgo Prino di Imperia, finalizzato al controllo della circolazione stradale nelle zone dove maggiore è la presenza di locali pubblici e ristoranti e quindi dove è più probabile che qualcuno possa mettersi alla guida dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo.

Durante il servizio, ben quattro persone sono state denunciate in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcool, due dei quali peraltro a bordo di motocicli. Un giovane di ventuno anni è stato invece segnalato alla Prefettura di Imperia, sempre per guida sotto l’influenza dell’alcool, ma nel suo caso con un tasso alcolico compreso tra gli 0,5 e gli 0,8 g/l.

A tutti i conducenti è stata ritirata la patente di guida. I primi quattro rischiano ora di essere sanzionati con l’arresto sino a sei mesi e un’ammenda da €800 a €3.200, nonché con la sospensione della patente da sei mesi a un anno. Al giovane ventunenne è stata invece comminata una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma tra €543 e €2.170 e la sospensione della patente da tre a sei mesi.

Nell’arco della serata sono state inoltre effettuate diverse ricognizioni a piedi lungo la “via dell’Amore” e all’interno dei Giardini “Città del Rosario” di Borgo Brino, dove sono stati allontanati diversi “Clochard”, i quali sono soliti bivaccare e dormire in tali luoghi e dove spesso lasciano sporcizia ed escrementi.

A Sanremo, invece, sempre un ventunenne, colto in stato di ebbrezza alla guida del suo motociclo nei pressi di via Roma, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate. Il giovane, peraltro già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di sottrarsi al controllo non fermandosi all’alt e cercando di dileguarsi per le vie della città dei fiori a bordo della sua Honda 750. Inseguito e fermato dai militari in evidente stato di alterazione nei pressi di via Volta, il ragazzo ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico a mezzo di etilometro e ha aggredito i militari.

Tratto in arresto in flagranza per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per essersi rifiutato di effettuare l’accertamento all’etilometro, il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i seguiti di legge.

Sempre a Sanremo, durante la notte un altro straniero di origini tunisine di quarantaquattro anni è stato denunciato per detenzione illecita di stupefacenti.

L’uomo, sebbene sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e dell’obbligo di dimora nelle ore notturne, è stato sorpreso dai miliari della Sezione Operativa proprio mentre cedeva due dosi di cocaina a un assuntore che si era recato presso la sua abitazione per acquistare lo stupefacente. L’ulteriore perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altre cinque dosi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.