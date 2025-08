Il comune di Tortona ha deciso di sostituire i giochi obsoleti nelle aree verdi cittadine e per questo motivo ha dato incarico alla ditta , alla Ditta VGS ITALIA S.r.l., in Marano Vicentino (VI), Via Monte Pasubio n. 13 la fornitura di una struttura ludica, trasporto incluso, ai patti e alle condizioni previste , per l’importo complessivo di € 4.488,38 (€ 3.679,00 per struttura ludica + € 809,38 IVA 22%.

Correlati