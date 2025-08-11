Musica, buon cibo e eleganza. Sabato 16 agosto arriva la Notte Bianca di Imperia che quest’anno diventa maggiorenne. Compie 18 anni l’evento di mezza estate che si svolge nelle vie e nelle piazze di Porto Maurizio. La Notte Bianca è co-organizzata dal Consorzio Porto Maurizio e dal Comune di Imperia con il patrocinio e contributo di Regione Liguria, Promoriviere di Liguria e la collaborazione di Confcommercio.

La manifestazione prevede, a partire dalle 18, l’apertura straordinaria dei negozi e poco dopo di tutti i punti di ristoro per poter cenare nel cuore di Porto Maurizio.

Tanti gli eventi promossi nel contesto della Notte Bianca dei 18 anni. In piazza Mameli andrà in scena la finale regionale di Miss Italia – Miss Miluna 2025 con una sfilata di bellezze acqua e sapone che si contenderanno il pass per la finale nazionale di Miss Italia. Spazio come sempre alla musica dal vivo con i dj set e gli spettacoli itineranti che animeranno la Notte Bianca dei 18 anni. In via Cascione andrà in scena un viaggio musicale che spazierà dalla musica latina di Enigma, alle hit anni ’70-’90 di Harmònia, fino all’energia pop-rock di Alive; sempre in via Cascione (Ex Banca d’Italia) In the mix… only4you con Dj Tex; in via Cascione (stretta) Dinner Show con Miha; in via Cascione (bassa) Dj Karaoke Ugo Di Mascio The FAM Rock And Roll Band; in via Strafforello serata rock-pop con i The Wavers 51; in via Caboto dj set Mondo Alieno; Uno Band Trio e Sinafé Trio si esibirà in piazza Ricci accompagnate dalle atmosfere pop di Un’Altra Premiata Banda e dalle sonorità rock internazionali dei D!Sparsi in via XX Settembre; in piazza Marconi show e karaoke con Paolo Bianco; in via San Maurizio musica sino a notte fonda con I Riflessi del Mare. In piazza Ricci e piazza Marconi A.S.D. Imperia Dance: esibizione di latin style, bachata e salsa shine; spettacoli itineranti Magie nel centro storico con artisti di strada.

Anche quest’anno sarà possibile partecipare alle visite guidate alla Basilica di San Maurizio con salita alla Cupola, programmate dalle 20,30 alle 23,30 ogni 40 minuti. Un’occasione speciale per scoprire uno dei tesori storici della città e ammirare la città da un punto di osservazione decisamente magico ed esclusivo. E’ anche possibile conoscere “i segreti del borgo portorino in modo originale grazie al tour “GiraParasio” che partirà alle 20. Come sempre saranno messi a disposizione numerosi parcheggi, ma anche bus navetta gratuiti e l’ascensore che collega il Parasio a Borgo Marina, facilitando gli spostamenti durante la Notte Bianca dei 18 anni.

“Sabato 16 agosto torna una delle manifestazioni fisse del calendario estivo nel cuore di Porto Maurizio, la Notte Bianca di Imperia che quest’anno ospiterà anche Miss Italia. L’Amministrazione e il Sindaco Scajola da sempre appoggia questa manifestazione organizzata dal civ di Porto Maurizio e che sicuramente rappresenta un appuntamento fisso e un momento per conoscere il centro storico di Porto Maurizio e soprattutto per festeggiare assieme il periodo di ferragosto ” dichira l’Assessore alle Manifestazioni Marcella Roggero.

“Ci prepariamo a vivere una serata magica coinvolgendo residenti e turisti in una serata ricca di ingredienti: musica, divertimento, intrattenimento, ma anche cultura e convivialità. La prossima edizione della Notte Bianca è molto più di un semplice evento, è un’occasione per vivere la città. Lo sarà ancor di più sabato 16 agosto quando il Civ festeggerà il traguardo dei 18 anni” spiega il presidente del Civ di Porto Maurizio Riccardo Caratto.