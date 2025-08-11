FILIPPO GALLI, ex calciatore, allenatore e dirigente sportivo, Domenica 31 agosto 2025 alle ore 18,00 sarà nostro ospite a Garbagna in piazza Doria al Cortile Rovelli, per presentare il suo libro “Il mio calcio eretico“, lo presenta Giorgio GAGLIO ex Dirigente Accompagnatore AC MILAN Settore Giovanile.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso i locali della SOMS in Via Roma n.32

Nel suo libro, Il mio calcio eretico, Filippo Galli, storica bandiera del Milan di Sacchi e Capello, tra aneddoti personali e lezioni di calcio, ci racconta la sua storia di protagonista in una delle squadre più gloriose di tutti i tempi e di come si mettono bambini e ragazzi nelle condizioni di apprendere a “giocare” al calcio. Dalla sua esperienza di scout e allenatore, è riuscito a trarre una serie di riflessioni utili per educare i più giovani al complesso mondo dello sport e del calcio. Prima l’uomo e poi il pallone, prima un’idea nobile di come si deve giocare e si deve vivere il professionismo, e poi tutto il resto. Un maestro di calcio un po’ controcorrente, Filippo Galli, che si apre ai ricordi leggendari del suo Milan e si fa portatore di una pedagogia attenta allo sviluppo della persona e del talento.

Filippo Galli è nato il 19 maggio 1963 a Monza. È noto soprattutto per la sua lunga e brillante carriera da difensore con l’AC Milan, dove ha giocato dal 1983 al 1996, vincendo numerosi trofei, tra cui 5 scudetti e 3 Coppe dei Campioni. Dopo il ritiro, ha intrapreso la carriera di allenatore (5 STAGIONI) e dirigente nel settore giovanile del Milan (9 STAGIONI). SUCCESSIVAMENTE È STATO COORDINATORE DEL CORSO PER RESPONSABILI DI SETTORE GIOVANILE PRESSO LA FIGC (2 STAGIONI) E RESPONSABILE DELL’AREA METODOLOGICA DEL PARMA (1 STAGIONE)

Carriera da calciatore:

• Inizi: Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha esordito in Serie A il 18 settembre 1983.

• Milan: Ha giocato nel Milan dal 1983 al 1996 (325 PRESENZE), diventando una colonna portante della difesa in squadre allenate da Arrigo Sacchi e Fabio Capello.

• Trofei: Ha vinto 5 scudetti, 3 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali e altre competizioni con il Milan.

• Nazionale: Ha giocato con la Nazionale Under 21 e con la Nazionale Olimpica.

• Altre squadre: Ha giocato anche con Pescara, Reggiana, Brescia, WATFORD (ENG) e Pro Sesto.