FIABE DA COLORARE IN RIVA AL MARE

12 agosto 2025

dalle 21.00 alle 22.00

San Bartolomeo al Mare

Lungomare delle Nazioni, Anfiteatro,

accanto a Libri al Mare

Nell’ambito della 4^ rassegna ‘Fiabe da colorare in riva al mare’ e dopo il grandissimo successo dei precedenti incontri con la partecipazione di tantissimi bambini, martedì 12 agosto 2025, dalle 21 alle 22, in zona Anfiteatro a San Bartolomeo al Mare, si terrà il sesto appuntamento con il divertente volume di Antonello Rossi “Le disavventure di Bepi il filosofo”, scelto personalmente dal libraio Antonio, tanto amato dai bambini perché li lascia sempre liberi di sfogliare i libri nel suo tendone-libreria!

Nel corso della serata la giornalista e scrittrice Viviana Spada leggerà un testo breve tratto dal libro, dopo di che i bambini riceveranno fogli bianchi, matite, pennarelli e potranno disegnare ciò che più li avrà colpiti della storia narrata…

A tutti i partecipanti sarà donato un piccolo libro da parte di Libri al Mare di Antonio Avignone, dell’Amministrazione Comunale e della Pro Loco di San Bartolomeo al Mare, promotori dell’evento!!!