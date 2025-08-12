Non si fermano i controlli sul territorio dei Carabinieri di Tortona: un 58enne, un 38enne e un 24enne, segnalati dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Tortona per inottemperanza agli obblighi inerenti al soggiorno.

A bordo di autovettura, sottoposti a controllo e perquisizione, sono risultati sprovvisti di documenti che ne attestassero l’identità e irregolari sul territorio nazionale.

Denunciati, sono stati invitati a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione della Questura. Per il 24enne è scattata anche la segnalazione alla Prefettura per detenzione di marijuana per uso personale.