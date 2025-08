Concerto da non perdere martedì 5 agosto nella Piazza dei Corallini (ore 21,30). Ospite del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo (in collaborazione con la Società dei Concerti di La Spezia) si esibirà il duo formato dal violoncellista Ettore Pagano e dal pianista Massimo Spada.

Il programma dedicato alla letteratura russa tra Ottocento e Novecento propone la Suite Italienne per violoncello e pianoforte di Stravinskij, la Sonata n.1 op. 129 di A. Schnittke e la Sonata op. 19 di Rachmaninov.

Nel pomeriggio dello stesso 5 agosto, alle ore 17 nell’Oratorio di Santa Caterina, i due artisti incontreranno studenti e eventuali spettatori interessati per parlare del programma e rispondere alle domande dei partecipanti.

Ettore Pagano – Vincitore nell’edizione 2025 del prestigioso Premio “Classeek Award” agli ICMA (International Classical Music Awards) e del Premio Abbiati 2025 come miglior solista, nasce a Roma nel 2003 e inizia lo studio del violoncello a nove anni. Allievo dell’Accademia Chigiana sotto la guida di Antonio Meneses e David Geringas, frequenta la Pavia Cello Academy con Enrico Dindo e l’Accademia W. Stauffer di Cremona. Termina il corso di Laurea triennale al Conservatorio di S.Cecilia a Roma laureandosi con il massimo dei voti, lode e menzione. Dal 2013 ad oggi gli è stato assegnato il primo premio assoluto in oltre 40 concorsi nazionali e internazionali. In particolare, nel 2017 ha ottenuto dalla New York International Artists Association una borsa di studio e un concerto premio alla prestigiosa Carnegie Hall; e nel 2019 ha vinto il Primo premio al Concorso “Giovani musicisti” promosso dalla Filarmonica della Scala. I più recenti riconoscimenti internazionali sono il primo premio al prestigioso “Khachaturian Cello Competition” svoltosi nel giugno 2022 a Yerevan, e il secondo premio (oltre a due premi speciali della Giuria) all’“Enescu Cello Competition” di Bucarest (settembre 2024). E’ stato già invitato a suonare su importanti ribalte internazionali sia in recital sia come solista con orchestre a Parigi, in Germania, Svizzera, Austria, Ungheria, Croazia, Romania, Albania, Lituania, Finlandia, Armenia, Kuwait, Oman, Stati Uniti d’America.

Degni di particolare nota sono il debutto a marzo 2025 nella stagione dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia al Parco della Musica di Roma, e gli inviti nel 2023-24 dell’ Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI come solista. Ettore Pagano suona un violoncello Ignazio Ongaro (Venezia – 1777) affidatogli da Setaro Fine Instruments.

Massimo Spada – Nasce a Roma nel 1986 e si avvicina allo studio del pianoforte all’età di sei anni. Nel 2005 si diploma con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, sotto la guida del M° Pieralberto Biondi. Successivamente, perfeziona la sua formazione presso l’Accademia Pianistica di Imola “Incontri col Maestro”, studiando con il M° Boris Petrushansky e il M° Riccardo Risaliti, e prosegue gli studi all’Accademia di Santa Cecilia sotto la guida del M° Benedetto Lupo e del M° Stefano Fiuzzi. Durante la sua crescita artistica, partecipa a masterclass di perfezionamento con maestri del calibro di Lazar Berman, Joaquin Soriano e Andrea Lucchesini. Parallelamente Spada si laurea nel 2009 con lode in Storia della Musica presso l’Università La Sapienza di Roma, ampliando così le sue conoscenze accademiche e culturali.

La sua carriera concertistica si distingue per la capacità di combinare grandi classici del repertorio pianistico con opere di compositori meno conosciuti, quali Albéniz, Castelnuovo-Tedesco, Villa-Lobos e Barber. Si esibisce regolarmente in recital solistici e in formazioni da camera, collaborando con musicisti di spicco come Beatrice Rana, Andrea Obiso, Andrea Oliva e Roberto González-Monjas e calcando palcoscenici di prestigiosi festival sia in Italia che all’estero. Oltre al repertorio classico, Spada è fortemente impegnato nella promozione della musica contemporanea. Dal 2011 è il pianista dell’Ensemble Novecento, diretto dal M° Carlo Rizzari. Vincitore di numerosi concorsi pianistici, Spada è anche attivo nel campo della didattica. È docente di pianoforte presso il Conservatorio Morlacchi di Perugia e, dal 2020, insegna a Roma presso Avos Project, scuola che ha contribuito a fondare e di cui è direttore artistico.

In caso di maltempo

Gli spettacoli programmati in Piazza dei Corallini si terranno nella Chiesa di S. Giovanni Battista.

Prevendita biglietti

È possibile acquistare i biglietti in prevendita sul sito www.cervofestival.com e nelle agenzie accreditate per tutti gli spettacoli.

Il biglietto “ingresso” è disponibile all’acquisto esclusivamente la sera dello spettacolo presso la biglietteria in loco (Oratorio S. Caterina) e sono suscettibili di riduzione per studenti e bambini.

Agenzie di prevendita

CERVO: Ufficio informazioni turistiche – P.za Santa Caterina, 2 – tel. 0183/406462 – int 3

DIANO MARINA: Dianatours – Via Generale Ardoino, 151 – tel. 0183/404700

SAN BARTOLOMEO AL MARE: Agenzia GIANNA GIUSTO VIAGGI Via Aurelia, 137 – tel. 0183/409426

IMPERIA ONEGLIA: Libreria Ubik Imperia – Piazza San Giovanni, 34 – tel. 0183/291377

IMPERIA PORTO MAURIZIO: Felcar Viaggi – Viale Giacomo Matteotti, 22- tel. 0183/ 63716 – 3280889004

Diritti di prevendita 10% L’acquisto presso le agenzie di prevendita potrà avvenire solo con carta di credito.

Biglietteria

Nelle serate di spettacolo la biglietteria sarà aperta dalle 19.30.

Riduzioni al botteghino

FAI Sezione Liguria – su presentazione della tessera valida per l’anno corrente sarà applicata una riduzione di € 5,00 non cumulabile con altre riduzioni e valida per tutte le tipologie di ingresso, tranne lo spettacolo

dell’8 agosto.

RESIDENTI – su presentazione di valido documento d’identità sarà applicata una riduzione pari al 50% non cumulabile con altre riduzioni e valida per tutte le tipologie d’ingresso tranne lo spettacolo dell’8

agosto

Diversamente Festival

Per le persone diversamente abili è previsto l’ingresso gratuito a tutti gli spettacoli, oltre alla riduzione del 50% sul biglietto dell’accompagnatore e i mezzi della Croce d’Oro di Cervo sono disponibili in piazza Castello per agevolare l’accesso alla/dalla sede dei concerti

Parcheggio e bus navetta

Nelle serate Festival parcheggio gratuito fino ad esaurimento in via Via Steria. Durante le serate dei concerti nella sola Piazza dei Corallini è previsto bus navetta di collegamento per/da Piazza Castello dalle 19:30 alle 00:30