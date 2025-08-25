Un uomo di 40 anni è stato denunciato per falso documentale dopo essere stato sorpreso a utilizzare un contrassegno per la sosta dei disabili contraffatto, esposto sulla propria autovettura.

Il tagliando, a un primo sguardo, appariva del tutto originale. Tuttavia, alcuni dettagli hanno insospettito gli agenti della Polizia Locale, che hanno deciso di approfondire la questione. È stata quindi disposta un’ispezione del veicolo, con la convocazione sul posto del proprietario.

Durante il controllo, è emerso che il contrassegno era stato realizzato artigianalmente utilizzando una comune stampante e una plastificatrice, con l’intento di imitare l’aspetto del documento originale. Il tagliando riproduceva infatti le caratteristiche formali di un permesso autentico, intestato a una parente anziana dell’uomo, residente in un’altra regione.

Il documento contraffatto è stato immediatamente posto sotto sequestro. L’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per uso di atto falso, con l’ipotesi di reato di falso documentale.

Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori utilizzi illeciti del contrassegno.