Grazie alla collaborazione con l’Ente di Governo Ambito Territoriale Ottimale n.6 – gestione delle risorse idriche nei Comuni dell’Alessandrino ed alla realizzazione di un progetto per il rinforzo delle attrezzature a disposizione della Protezione Civile di questo Comune realizzato nell’anno 2024, l’Amministrazione Comunale ha acquisito a inizio di quest’anno n. 2 cisterne, idonei contenitori con portata di 3000 litri di acqua potabile cadauna.
Le due botti sono stoccate presso i magazzini ACOS Gestione Acqua, disponibili a fronte di qualsiasi necessità cittadina.
Le 2 cisterne in oggetto sono attualmente state utilizzate, a fronte di una mini emergenza, e destinate al servizio di alcuni condomini di Viale Pinan Cichero.
Tale materiale si aggiunge a molteplice altro che è a disposizione del Servizio Comunale di Protezione Civile per fronteggiare necessità o urgenze a favore della comunità Novese.