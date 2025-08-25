Prosegue la crescita territoriale del movimento ispirato al Generale Roberto Vannacci: oggi vengono ufficialmente annunciati i primi due Team locali delle province di Pavia e Alessandria.

Team “TICINUM” (Comune di Pavia) con Team leader Luca Sforzini

Recapito: lucasforzini@castellosforzini.it

Team “CASTELLO DI CASTELLAR PONZANO” (Comune di Tortona, AL) con Team leader Marco Pilla

Recapito: artearaldica@libero.it

I Team nascono come nuclei operativi radicati sul territorio, con l’obiettivo di organizzare attività di informazione, dibattito e partecipazione civica, facendo da punto di riferimento per cittadini e simpatizzanti.

La costituzione dei primi due gruppi locali rappresenta un passo importante verso la costruzione di una rete capillare che metta al centro i valori di identità, libertà e responsabilità, offrendo a ciascun cittadino la possibilità di contribuire attivamente al progetto.

«Vogliamo che i Team diventino luoghi di incontro e azione concreta, in cui le comunità locali possano riconoscersi e ritrovare forza e coraggio», dichiarano i promotori.

Ulteriori iniziative e nuovi insediamenti sul territorio verranno annunciati nelle prossime settimane.