Un uomo di 31 anni è stato arrestato dalla Polizia Locale di Diano Marina con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, dopo aver aggredito fisicamente un agente impegnato nel servizio di viabilità in occasione della processione di San Giacomo, lungo la strada di Diano Calderina, svoltasi domenica scorsa.

Il 31enne, alla guida di un monopattino elettrico, non si era fermato all’alt intimato dall’agente di polizia, proseguendo invece la marcia verso il corteo religioso che stava transitando su via Calderina. L’agente, dopo averlo raggiunto e richiamato nuovamente all’alt, è stato colpito con alcuni pugni al volto. L’aggressione ha reso necessario l’intervento di altri operatori della Polizia Locale, tra cui il comandante Gabriele Degl’Innocenti, che sono riusciti a bloccare e arrestare il giovane, già pregiudicato per reati analoghi.

Ieri mattina, durante il processo per direttissima, il giudice penale del Tribunale di Imperia ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana presso gli uffici della Polizia Locale.