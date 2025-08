La Giunta comunale di Tortona ha approvato l’ampliamento della rassegna estiva con quattro nuove serate musicali.

serata danzante denominata “Mayerling Revival” in Piazza Malaspina in data 6 settembre 2025 dalle

ore 21:00 alle ore 24:00; esibizione musicale, realizzata con il sostegno di Culture Ireland, denominata “Echo-arte in movimento” con la partecipazione di musicisti irlandesi e in collaborazione con la scuola di ballo “Danzarte asd” in

Piazza Malaspina in data 7 settembre 2025 dalle ore 18:00 alle ore 19:30.

Poi serata danzante denominata “I giovani incontrano la Radio” in Piazza Malaspina in data 7 settembre

2025, in collaborazione con Radio 101, dalle ore 21:00 alle ore 24:00; e per la rassegna Jazz denominata “Arena Derthona Jazz”, che prevede l’esibizione dei musicisti Frida Bollani e Raphael Gualazzi, presso il teatro Civico della città di Tortona in data 26-27 settembre 2025 dalle 21:15.