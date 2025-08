Anche ad agosto malgrado gran parte della popolazione sia in vacanza, incidenti e situazioni di emergenza non mancano, ma per fortuna ci sono io Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona (e non solo ovviamente) che sono sempre pronti ad intervenire, come hanno fatto oggi in tre occasioni.

Subito al mattino sono intervenuti in piazza Milano, in centro a Tortona per un incidente stradale fra due auto di cui una ribaltata. La donna che si trovava sull’abitacolo ha riportato ferite di media gravità ed è stata trasportata in ospedale.

Altro incidente stradale, sempre a Tortona ma nel pomeriggio in strada albraida per uno schianto fra un’auto e un camion con un ferito trasportato in ospedale.

Sempre nel pomeriggio i pompieri sono intervenuti in via Bertarelli a Pontecurone per un furgone andato a fuoco.