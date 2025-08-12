I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Tortona hanno segnalato un 27enne per uso personale di droga e inottemperanza all’ordine di esibizione di un documento di identificazione. L’uomo, sottoposto a controllo, è risultato sprovvisto di documenti che attestassero la regolare presenza sul territorio nazionale ed è stato invitato a presentarsi presso l’Ufficio Stranieri della Questura di Alessandria per regolarizzare la sua posizione. Perquisito, è stato trovato in possesso di una dose di hashish e per questo segnalato alla Prefettura.

