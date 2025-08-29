E’ attivo anche a Tortona il servizio Giraskuola.it che consente di mettere in contatto chi vuole vendere, acquistare, scambiare, prestare o regalare libri di testo usati e in generale il materiale scolastico. Un servizio gratuito per gli utenti, già presente in diverse città e che ora è utilizzabile anche a Tortona grazie alla collaborazione fra il Comune e la Fondazione “Uccio Camagna” che già in passato aveva sostenuto, insieme ad altre realtà del terzo settore, l’iniziativa “Scaffale libri di scuola – il piacere di studiare” della quale Giraskuola rappresenta la naturale prosecuzione.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Tortona, oltre a permettere un risparmio economico per le famiglie, aderisce anche ai principi di sostenibilità, basandosi sul riutilizzo dei materiali e il contenimento degli sprechi (la “k” nel in Giroskuola significa proprio “km zero”); inoltre Giroskuola si inserisce nell’ambito degli obiettivi del Piano Famiglia di cui è partner progettuale, e in quello delle iniziative di Comune Amico della Famiglia.

Il servizio sarà disponibile per tutti gli ordini scolastici, offrendo la possibilità di recuperare non soltanto i libri di testo ma anche materiali come grembiulini e giochi educativi per la scuola dell’infanzia, cartelle, zaini, astucci etc.

Per ulteriori informazioni o iniziare a utilizzare il servizio: www.giroskuola.it.