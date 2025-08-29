Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di controllo economico del territorio finalizzate al contrasto del

lavoro nero e irregolare, i finanzieri del Gruppo Alessandria hanno condotto accertamenti presso attività

commerciali e produttive del territorio.

Le attività ispettive effettuate nei confronti di sei soggetti economici hanno consentito di individuare 6 lavoratori

completamente “in nero”, privi di qualsiasi forma contrattuale e tutela previdenziale e 27 lavoratori impiegati

con modalità irregolari, in violazione delle normative vigenti in materia di lavoro subordinato e sicurezza sul

lavoro.

In conseguenza a tali irregolarità riscontrate sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di oltre

130.000 euro nei confronti dei datori di lavoro responsabili.

Gli interventi eseguiti rientrano nel più ampio piano di controllo e prevenzione promosso dalla Guardia di

Finanza, con l’obiettivo di garantire parità di condizioni tra le imprese, proteggere i diritti dei lavoratori da

pratiche illecite e tutelare gli interessi dello Stato, in quanto tali condotte sottraggono risorse all’Erario.

La Guardia di Finanza ribadisce il proprio impegno nel presidio del territorio e invita i cittadini a segnalare

eventuali situazioni sospette, promuovendo una cultura della legalità e della trasparenza

