Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di controllo economico del territorio finalizzate al contrasto del
lavoro nero e irregolare, i finanzieri del Gruppo Alessandria hanno condotto accertamenti presso attività
commerciali e produttive del territorio.
Le attività ispettive effettuate nei confronti di sei soggetti economici hanno consentito di individuare 6 lavoratori
completamente “in nero”, privi di qualsiasi forma contrattuale e tutela previdenziale e 27 lavoratori impiegati
con modalità irregolari, in violazione delle normative vigenti in materia di lavoro subordinato e sicurezza sul
lavoro.
In conseguenza a tali irregolarità riscontrate sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di oltre
130.000 euro nei confronti dei datori di lavoro responsabili.
Gli interventi eseguiti rientrano nel più ampio piano di controllo e prevenzione promosso dalla Guardia di
Finanza, con l’obiettivo di garantire parità di condizioni tra le imprese, proteggere i diritti dei lavoratori da
pratiche illecite e tutelare gli interessi dello Stato, in quanto tali condotte sottraggono risorse all’Erario.
La Guardia di Finanza ribadisce il proprio impegno nel presidio del territorio e invita i cittadini a segnalare
eventuali situazioni sospette, promuovendo una cultura della legalità e della trasparenza
La Guardia di Finanza di Alessandria scopre 33 lavoratori “in nero”. Multe per 130 mila euro
Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di controllo economico del territorio finalizzate al contrasto del