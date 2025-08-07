Tigri d’inchiostro ruggiranno giovedì 7 agosto al Mondadori Bookstore di Diano Marina. Marco Vallarino, giornalista e scrittore imperiese, presenterà alle 21 il suo nuovo libro nella libreria di via Genala, in

un evento a ingresso libero, organizzato dal Comune di Diano Marina.

Pubblicata da Oligo Editore e prefata da Luca Crovi, Tigri d’inchiostro è la raccolta di racconti ruggenti che riunisce trenta brevi storie tinte di noir, scritte dall’autore ligure in oltre vent’anni di carriera per giornali, riviste, antologie di narrativa sociale.

Dedicate a fatti di cronaca e a ricorrenze particolari, le Tigri di Vallarino sono storie senza scampo, pronte a ruggire in faccia a lettrici e lettori. In ogni racconto, l’autore si è divertito a cercare l’imprevisto capace di mandare all’aria il piano più meticoloso, e l’ineluttabile, la forza soverchiante alla quale è impossibile opporsi. “Se una cosa può andare male, facciamola andare peggio!” esordisce Vallarino nell’introduzione al volume, che in copertina reca una tenebrosa ceramica dell’artista ravennate Luca Freschi.

L’avvento dell’euro, gli attacchi terroristici all’antrace, l’introduzione del divieto di fumo nei locali, gli scandali arbitrali, il caldo estivo, gli esami venduti all’università, il degrado delle periferie, la vita dei senzatetto, le violenze di strada, gli abusi del patriarcato sono alcune delle notizie che Vallarino ha trasformato in opere di fiction. Il risultato è un circo nerissimo che mette in guardia dai pericoli che ci sono fuori dalle pagine dei libri.

Sono però tigri che ruggiscono col sorriso. Per Vallarino, più che sconvolgere è importante sorprendere, divertire con quelle che Crovi definisce “piccole storie di atrocità quotidiana che oscillano fra la

cronaca nera e la fantasia”. Ad affiancare Vallarino nel dialogo col pubblico il 7 agosto alla Mondadori di Diano Marina sarà la giornalista Antonella Viale.

«Una serata in compagnia di un autore locale che ha saputo farsi spazio nel mondo dei gialli» dice l’Assessore alla cultura Sabrina Messico. «Siamo curiosi di scoprire, insieme a Marco Vallarino, il suo nuovo libro Tigri di inchiostro. Una selezione di racconti scritti nell’arco di oltre vent’anni, storie che si muovono tra la cronaca nera e la fantasia – tra i quotidiani e le raccolte di racconti – che sono certa ci inviteranno a guardare la realtà con occhi diversi».