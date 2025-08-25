ll 28enne di Sestri Ponente trionfa nella finale di Alassio.

La Liguria torna a festeggiare: il titolo di “+ Bello d’Italia” è stato conquistato da Alessandro Cignarale, 28 anni, di Sestri Ponente (Genova), che ha vinto la 47ª edizione del concorso nazionale nella serata finale ospitata nella piazza centrale di Alassio.

Un successo che ha il sapore di rivincita personale e territoriale: Alessandro, cantante e ballerino, ha portato sul palco non solo fascino e talento, ma anche una storia di forza e riscatto. Da ragazzo vittima di bullismo, oggi è diventato il simbolo della bellezza e della determinazione ligure. “Dedico questa vittoria a chi non ha creduto in me – ha dichiarato emozionato – e a Genova, la mia città”.

La serata, diretta artisticamente con le coreografie di Fabio Fallabrino e condotta da Barbara Morris, ha visto come madrina la showgirl Barbara Francesca Ovieni, che ha accompagnato con eleganza la proclamazione del vincitore.

“Il + Bello d’Italia”, sottolinea l’organizzatore Silvio Fasano, è da sempre un trampolino di lancio per i volti dello spettacolo: “Basti pensare a Gabriel Garko, Giorgio Mastrota, Ettore Bassi, Paolo Conticini, Beppe Convertini e Vittorio Brumotti. La bellezza maschile, quando unita al talento e alla determinazione, può aprire le porte a importanti opportunità professionali”.

Un ruolo fondamentale è stato svolto dai professionisti di Fpgrouphair, che hanno curato l’immagine dei concorrenti. Preziosa anche la collaborazione de Il Sorriso dei Bimbi, che ha ospitato le prove e supportato la preparazione del concorso, a testimonianza di come eventi di questo livello nascano grazie alla sinergia con realtà impegnate nel sociale e nella comunità.

Oltre al titolo principale, sono state assegnate numerose fasce: il + Bello d’Italia per la TV 2025, premiato da Vincenzo Laganà, è andato a Piero Di Biase (Abruzzo), il + Bello d’Italia per il Web 2025, premiato da Grazia Pitorri, Lorenzo Arduini (Piemonte), il + Bello d’Italia per il Cinema 2025, premiato da Alessandra Scardellato, Mirko Astolfi (Veneto), il + Bello d’Italia per lo Sport 2025, premiato da Fabrizio Caccia, a Marco Mosticchio (Puglia), il + Bello d’Italia per la Generazione Z (18-23 anni) 2025, premiato da Raffaella Parisi, Samuele Battaglia (Liguria), Mister Bello d’Italia 2025 (30-35 anni), premiato da Fabiana Parlato, Luca Palumbo (Campania), il + Bello d’Italia per la Moda 2025, premiati da Paola Bonzano, Antuan e Daniel Gafiatullin (Friuli), il Talento + Bello d’Italia 2025 – Premio Speciale Antonio Fasano, premiato da Daniela e Franco Fasano, Matteo Casale (Veneto), e infine l’Uomo Ideale d’Italia 2025, premiato da Brunella Bolloli, Mirko De Santis (Lazio).

Quest’anno, dunque, il titolo torna in Liguria. E tutti sono d’accordo: il più bello d’Italia è Alessandro Cignarale, da Genova.