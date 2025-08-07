Il Comune di Gamalero è felice di annunciare che, a seguito dei lavori di ristrutturazione

dell’area dell’ex oratorio, conosciuta come “Su dal Prete”, si terrà l’inaugurazione ufficiale di

questo rinnovato spazio destinato alla comunità.

L’evento è programmato per giovedì 7 agosto alle ore 19.00, in Vicolo Bellati, e vedrà la

presenza dell’Amministrazione comunale, dei rappresentanti delle istituzioni, delle

associazioni del territorio e dei cittadini.

L’intervento è il risultato concreto di una collaborazione tra più soggetti, pubblici e privati,

che hanno unito risorse e volontà per restituire al paese uno spazio simbolico:

● l’Amministrazione comunale, che ha investito fondi propri e risorse statali per la

ristrutturazione;

● la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che ha contribuito al finanziamento

della parte strutturale;

● la Regione Piemonte, che ha sostenuto la Pro Loco di Gamalero attraverso un

contributo per l’acquisto delle attrezzature.

L’Amministrazione ringrazia tutti i partner per il supporto ricevuto e invita la cittadinanza a

partecipare numerosa a questo momento di festa, che segna la rinascita di un luogo

importante per l’identità e la vita collettiva di Gamalero.

