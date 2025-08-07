Il Comune di Gamalero è felice di annunciare che, a seguito dei lavori di ristrutturazione
dell’area dell’ex oratorio, conosciuta come “Su dal Prete”, si terrà l’inaugurazione ufficiale di
questo rinnovato spazio destinato alla comunità.
L’evento è programmato per giovedì 7 agosto alle ore 19.00, in Vicolo Bellati, e vedrà la
presenza dell’Amministrazione comunale, dei rappresentanti delle istituzioni, delle
associazioni del territorio e dei cittadini.
L’intervento è il risultato concreto di una collaborazione tra più soggetti, pubblici e privati,
che hanno unito risorse e volontà per restituire al paese uno spazio simbolico:
● l’Amministrazione comunale, che ha investito fondi propri e risorse statali per la
ristrutturazione;
● la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che ha contribuito al finanziamento
della parte strutturale;
● la Regione Piemonte, che ha sostenuto la Pro Loco di Gamalero attraverso un
contributo per l’acquisto delle attrezzature.
L’Amministrazione ringrazia tutti i partner per il supporto ricevuto e invita la cittadinanza a
partecipare numerosa a questo momento di festa, che segna la rinascita di un luogo
importante per l’identità e la vita collettiva di Gamalero.
