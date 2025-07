Nuovo importante riconoscimento per i comuni della provincia di Alessandria: dopo Volpedo, Gamalero e Gavi, anche Acqui Terme ottiene il riconoscimento Spiga Verde per il 2025, attribuito ogni anno da FEE – Foundation for Environmental Eucation, l’organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere.

L’annuncio ufficiale è stato fatto giovedì 24 luglio durante una cerimonia che si è tenuta nella sede del CNR, a Roma, alla presenza dei sindaci e del presidente Fee Italia Claudio Mazza.

Nuovo ingresso, dunque, per il Comune di Acqui Terme, amministrato dal sindaco Danilo Rapetti, primo comune centro zona della provincia ad intraprendere il percorso virtuoso di Spighe Verdi. “È con grande orgoglio che Acqui Terme riceve il prestigioso riconoscimento della ‘Spiga Verde 2025’, certificazione che premia il nostro impegno costante verso la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del territorio rurale. Questo riconoscimento, conferito dalla Fondazione FEE Italia in collaborazione con Confagricoltura, rappresenta per la nostra comunità l’equivalente della ‘Bandiera Blu’ per le località balneari. Un ringraziamento particolare va all’Assessore all’Agricoltura Rossana Benazzo per il suo prezioso lavoro che ha contribuito al raggiungimento di questo importante risultato, confermando la qualità delle nostre politiche ambientali e la vocazione ecosostenibile del nostro territorio. Un grazie sentito a Confagricoltura da sempre presidio di sicurezza alimentare e di cura delle nostre radici e della nostra terra”, ha dichiarato il sindaco.

Per il Comune di Volpedo, amministrato dal sindaco Elisa Giardini, è il settimo anno consecutivo, fatto non scontato perché i comuni devono presentare ogni anno un corposo dossier in cui vengono indicate nel dettaglio le iniziative e le buone pratiche per il rispetto dell’ambiente, della biodiversità, dell’educazione, della salvaguardia del benessere. “Grande soddisfazione per la settima Spiga Verde – dichiara il sindaco – nonostante la raccolta differenziata ferma al 29% e ai problemi strutturali della 5 Valli denunciati in più sedi dal Comune di Volpedo che è ostaggio della società con ancora i cassonetti stradali, Volpedo reagisce con la riqualificazione dell’edificio scolastico e la partecipazione al progetto Erasmus per le buone pratiche al contrasto dell’inquinamento atmosferico. Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 sono previsti il rifacimento delle aree di sosta (grazie al contributo della Regione Piemonte) e del Parco Idillio, l’installazione di bici elettriche e relativa stazione di ricarica lungo il Cammino di San Michele, la rimozione di un manufatto in amianto e la riqualificazione del centro sportivo comunale. Ringrazio Confagricoltura Alessandria perché accompagna Volpedo con entusiasmo ormai da 7 anni”.

Riconferma anche per il Comune di Gamalero, guidato dal sindaco Gian Piero Ferasin, che conquista per la terza volta la bandiera Spiga Verde. “Il Comune di Gamalero è onorato di ricevere il prestigioso riconoscimento, un attestato di eccellenza per la nostra comunità, che si è distinta per la sua attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. La Spiga Verde è un simbolo di orgoglio per la nostra comunità, e rappresenta un impegno costante a favore dell’ambiente e della qualità della vita dei nostri cittadini. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato. Il Comune di Gamalero continuerà ad impegnarsi per migliorare la qualità della vita dei cittadini, e proteggere l’ambiente per le generazioni future”, sono le parole di Ferasin.

Anche il Comune di Gavi, amministrato dal sindaco Carlo Massa, è stato riconfermato tra i 90 comuni italiani che si possono fregiare del riconoscimento: “E’ con grande orgoglio che oggi, il comune di Gavi, celebra il rinnovo della Spiga Verde, un riconoscimento che conferma il nostro impegno rivolto alla valorizzazione del territorio, al rispetto delle nostre tradizioni rurali e al miglioramento di uno sviluppo ecosostenibile. La spiga verde non è solo un simbolo ma un percorso ed essere insigniti nuovamente di questo riconoscimento significa che abbiamo lavorato nella direzione giusta, anche grazie alla collaborazione dei cittadini, delle istituzioni e associazioni che in questo percorso hanno creduto e continuano a crederci. Continueremo a lavorare con passione e determinazione per migliorare il nostro territorio rendendolo capace di unire tradizione e innovazione”.

“Non possiamo che essere soddisfatti di questo risultato – dichiara Paola Sacco, presidente di Confagricoltura Alessandria – Rivolgiamo i più vivi complimenti ai sindaci Giardini, Ferasin, Massa e Rapetti e alle rispettive strutture per le determinazione nell’avviare il percorso di valorizzazione del territorio, volto alla sostenibilità e alla corretta gestione ambientale. L’agricoltura svolge un ruolo determinante nella tutela dell’ambiente e riconoscimenti come quelli attribuiti da Fee non possono non renderci ancor più orgogliosi di fare il nostro lavoro”.

“Con Acqui Terme, sale a quattro il numero di comuni che si riconoscono per protocollo per la gestione virtuosa dell’ambiente di Fee. Auspichiamo che il numero possa ancora crescere, rafforzando la rete di enti virtuosi che si sta creando sul territorio”, afferma il direttore di Confagricoltura Alessandria Cristina Bagnasco.

Spighe Verdi è un programma nazionale della FEE-Foundation for Environmental Education, l’organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere, pensato per guidare i Comuni rurali, passo dopo passo, a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che giovi all’ambiente e alla qualità della vita dell’intera comunità. Per portare i Comuni rurali alla graduale adozione dello schema Spighe Verdi, la fondazione FEE Italia ha condiviso con Confagricoltura un set di indicatori in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità.