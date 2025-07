A partire dalla prossima settimana prenderanno il via le nuove iniziative antizanzare promosse dal Comune di Alessandria, ad integrazione alle azioni ordinarie svolte regolarmente in città da IPLA S.p.A. .

Questi interventi straordinari si inseriscono in un più ampio piano di contrasto alle zanzare, in continuità con le azioni programmate durante il periodo invernale durante il quale sono stati effettuati quattro cicli di trattamenti in quattordici postazioni distribuite in quattro quartieri di Alessandria, con l’obiettivo di ridurre sul nascere la popolazione di zanzare Culex, principali responsabili del fastidio urbano e potenziali vettori di virus.

I risultati si sono già resi visibili registrando, all’inizio della stagione estiva, un calo significativo della presenza di zanzare Culex in città, a conferma dell’efficacia degli interventi tempestivi.

Le nuove attività estive si concentreranno invece sulla riduzione delle zanzare migratorie, provenienti soprattutto dalle zone risicole della Lomellina, mediante la creazione di una barriera protettiva attorno al perimetro urbano. Una modalità di intervento innovativa che vede Alessandria capofila al livello nazionale e che coprirà una tratta di circa 27 Km.

I trattamenti verranno effettuati nelle ore di maggiore attività delle zanzare migratorie (Aedes caspius), ovvero da 10 minuti prima del tramonto fino a 50 minuti dopo.

Per la disinfestazione verranno usate sostanze naturali che non hanno ripercussioni sulla salute pubblica e sull’ambiente.

I percorsi previsti per l’intervento sono i seguenti:

1. Colline a sud di Alessandria:

da via Sabbione (zona collinare) fino a Valmadonna.

da Eremo di Betania verso strada della Serra, passando per le antenne e i ripetitori sulle colline a nord di Alessandria.

discesa da via Bricchi fino a Pietra Marazzi, con estensione fino al cimitero di Rivarone.

2. Pianura a nord-est di Alessandria:

dal confine comunale di Piovera, attraversando Lobbi e Castelceriolo, fino al ponte sul fiume Bormida.

I trattamenti verranno ripetuti fino a quindici volte durante tutta la stagione estiva, fino fine agosto/primi di settembre .