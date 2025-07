È stato donato alla Struttura di Riabilitazione Cardiologica del Presidio “Teresio Borsalino” dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria un ecografo palmare di ultima generazione, ideale per esami cardiaci focalizzati al letto del paziente e per valutazioni vascolari grazie alla sonda lineare. Il dispositivo Vscan di GE Healthcare, estremamente compatto e tascabile, rappresenta una soluzione innovativa per garantire rapidità e precisione nella diagnostica quotidiana, direttamente al fianco del paziente.

La donazione è frutto della generosità dell’Associazione Stand By Me Acqui ODV, che ha voluto compiere questo gesto in memoria di Anna Maria Tellini. I soci fondatori Massimo Pivotti, Mauro Bozzolasco e Valter De Michelis, Responsabile della Riabilitazione Cardiologica, si sono attivati con grande impegno per rendere possibile questo gesto, con il contributo determinante dello Sporting Tennis Club di Acqui e Terzo, che ha partecipato alla raccolta fondi.

Attiva da anni sul territorio acquese e alessandrino, Stand By Me Acqui ODV si è distinta per un’intensa attività benefica, organizzando tra l’altro eventi di rilievo come il Memorial Scirea. Da ricordare inoltre l’incontro con i Campioni d’Italia del 1976 del Torino calcio, l’incontro con i campioni del ciclismo Moser e Saronni e la partecipazione a tali iniziative delle più prestigiose firme del giornalismo sportivo italiano.

Accanto a questa preziosa iniziativa, si è affiancato il Panathlon Club Alessandria Cittadella, che ha offerto il tablet necessario alla visualizzazione delle immagini ecografiche. Fondato nel 1959, il Club è da sempre impegnato nella promozione dello sport come veicolo di inclusione e cultura, con particolare attenzione alle discipline paralimpiche e agli Special Olympics. Storicamente vicino al Centro di Riabilitazione Borsalino – anche grazie alla partecipazione annuale al Borsalino Day – il Panathlon condivide con Stand By Me i valori di solidarietà, impegno civico e attenzione alla disabilità.

La Direzione dell’AOU AL e la Struttura di Riabilitazione Cardiologica esprimono un sentito ringraziamento a Stand By Me Acqui ODV, al Panathlon Club Alessandria Cittadella e a tutte le realtà coinvolte per la sensibilità e l’impegno dimostrati. Il nuovo ecografo rappresenta un importante passo avanti nella presa in carico delle persone in riabilitazione cardiologica, unendo tecnologia e solidarietà al servizio della salute.