I cancelli sono chiusi, ma i vandali – forse una banda di sbadati – non hanno timore: scavalcano la recinzione in ferro del cortile dell’Annunziata, in pieno centro storico cittadino, prendono un estintore che per legge si trovava all’esterno dell’edificio, spaccano il vetro della porta d’ingresso del Teatro Civico di Tortona, aprono la porta da dentro come si vede nei film ed entrano nell’atrio.

Scendono nella Sala Giovani dove trovano delle latte di vernice che servivano per piccoli lavori di manutenzione le aprono e imbrattano un po’ dappertutto lasciando un messaggio “Amo Carla Puddu” da capire se si tratta veramente di un messaggio d’amore oppure una specie di firma.

Il danno ammonta a qualche migliaio di euro per la porta che è già stata sostituita e per i lavori di pulizia, ma poteva andare molto peggio. Per fortuna, infatti, i vandali non hanno gettato la vernice sul palco e sui palchetti o sulle poltrone perché altrimenti i danni sarebbero stati davvero ingenti e sarebbero stati necessari mesi per ripulire tutto visto che si tratta di strutture storiche e delicate.

Ci sono buone probabilità che gli autori del gesto vengano individuati: le telecamere di sicurezza poste all’esterno del teatro hanno sicuramente ripreso l’incursione e le immagini sono attualmente al vaglio dei Carabinieri di Tortona.

Di seguito altre immagini dell’atto vandalico.