Questa mattina, a Genova, le Regioni Liguria, Piemonte e Lombardia hanno concretizzato il “patto di Tortona” l’accordo per potenziare la mobilità su rotaia fra le tre regioni, con la firma dell’accordo le cui basi erano state gettate nell’incontro tenutosi proprio a Tortona, lo scorso 16 giugno. La firma è stata apposta dai tre Assessori ai trasporti: Marco Scajola (Liguria, Marco Gabusi (Piemonte) e Franco Lucente (Lombardia) durante un evento nel capoluogo ligure nella sede della Regione in piazza De Ferrari, al quale ha partecipato anche il Sindaco di Tortona Federico Chiodi: “Si tratta di un notevole potenziamento dei collegamenti su treno fra le tre regioni – ha dichiarato il Primo Cittadino – che vede Tortona beneficiare di un accordo di grande importanza che ci pone in una posizione di preminenza nel trasporto ferroviario di queste tre grandi realtà. Dopo aver ospitato l’incontro del giugno scorso, Tortona viene ulteriormente valorizzata per la sua posizione strategica. Ringrazio per il loro lavoro gli Assessori Gabusi, Scajola e Lucente e le direzioni generali ai trasporti. In seguito a questo accordo e con l’importante investimento da parte delle tre Regioni, sarà garantita la fermata ogni mezz’ora dalle 7 alle 22, a Tortona, da e per Milano e conseguentemente maggiori collegamenti verso Genova. Un miglioramento decisivo per un servizio che riguarda tantissimi cittadini che tutti i giorni percorrono queste tratte per recarsi al lavoro, e un contributo importante alla promozione turistica del nostro territorio sempre più raggiungibile”.

Di seguito il comunicato stampa della Regione Piemonte

PIÙ TRENI, PIÙ COLLEGAMENTI, PIÙ OPPORTUNITÀ:

IL PIEMONTE ACCELERA VERSO MILANO

sono queste le principali conseguenze dell’importante protocollo d’intesa che potenzia i collegamenti ferroviari tra Piemonte, Lombardia e Liguria.

A firmare il documento sono stati questa mattina a Genova, nella sede della Regione Liguria, gli assessori regionali ai Trasporti Marco Gabusi (Piemonte), Franco Lucente (Lombardia) e Marco Scajola (Liguria).

Il protocollo, che avrà durata quinquennale, prevede l’istituzione di un gruppo di lavoro permanente con un rappresentante designato per ciascuna Regione e rappresenta il risultato di un lavoro sinergico avviato da alcuni mesi, in collaborazione con RFI, Trenitalia e Trenord, e che prevede da subito una vera e propria rivoluzione dell’offerta ferroviaria:

* un collegamento ogni due ore, andata e ritorno, da Asti e Alessandria a Milano Centrale, con fermate unicamente a Tortona, Voghera e Pavia;

* collegamenti ogni due ore tra Novi Ligure e Milano Greco Pirelli;

* distribuzione giornaliera migliore e più ampia da Alessandria

* un collegamento giornaliero ogni mezz’ora da Tortona a Milano Rogoredo.

«Per molti anni il Basso Piemonte è stato marginale nelle politiche trasportistiche della Regione Piemonte. La Giunta Cirio ha deciso di invertire la rotta, e questo protocollo ne è la testimonianza.

Da dicembre Asti, Alessandria e Novi Ligure avranno collegamenti diretti ogni due ore con Milano e Tortona, beneficiando anche dei collegamenti liguri, arriverà entro un anno a servizi ogni mezz’ora sempre sul capoluogo meneghino. Un’opportunità di sviluppo territoriale che astigiano e alessandrino meritano e per cui abbiamo lavorato da mesi insieme a Liguria e Lombardia», puntualizza l’assessore Gabusi.

“Un protocollo di grande importanza – dice l’assessore Lucente -, frutto del lavoro sinergico tra Lombardia, Liguria e Piemonte e che mira ad un deciso potenziamento dell’offerta ferroviaria tra Milano e Genova, coinvolgendo il Basso Piemonte con le nuove tratte su Asti e Novi Ligure. Un impegno notevole, che risponde in pieno alle esigenze di tratte ferroviarie particolarmente frequentate da pendolari, lavoratori, studenti e turisti. Grazie alla collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, ora siamo in grado di offrire una vasta scelta di soluzioni ferroviarie per ogni esigenza riuscendo, nonostante la congestione della stazione di Milano Centrale, a valorizzare altri ambiti strategici del capoluogo meneghino come l’area universitaria della Bicocca e il collegamento con l’aeroporto di Linate”.

“Quella odierna è una giornata storica per la Liguria e, più in generale, per il Nord-Ovest del Paese – dichiara l’assessore Scajola – Firmato un protocollo d’intesa che pone le basi per una programmazione condivisa del trasporto ferroviario tra Liguria, Lombardia e Piemonte. Insieme ai colleghi Lucente e Gabusi, che ringrazio per il lavoro svolto e per la sinergia creata, riteniamo che questo accordo possa portare benefici tangibili a pendolari, studenti, lavoratori e turisti che viaggiano lungo i nostri territori. Genova e la Liguria avranno, da dicembre, un treno ogni ora per Milano con arrivi alternati alla stazione Centrale e a Greco Pirelli da cui collegarsi facilmente con l’aeroporto di Linate. Implementeremo, dunque, la nostra offerta incrociandola, al tempo stesso, con quella delle altre regioni dando centralità e nuove possibilità alla Liguria. L’obiettivo, messo oggi nero su bianco, è anche quello di proseguire su questa linea una volta terminati i grandi lavori infrastrutturali in corso, tra questi, ovviamente, il Terzo valico”.

L’obiettivo, messo oggi nero su bianco, è anche quello di proseguire su questa linea, anche una volta terminati i grandi lavori infrastrutturali in corso in vista dell’apertura del quadruplicamento della linea Milano Rogoredo-Pieve Emanuele e del Terzo Valico dei Giovi.