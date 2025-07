« L’intervento di Jacopo e Davide é stato provvidenziale. Ragazzi come loro, che fin da giovanissimi frequentano questi litorali, portano un valore enorme alla comunità. Sono venuto ad abbracciarli personalmente e a ringraziarli a nome di tutta la regione: ci rendono orgogliosi di essere liguri». Lo ha dichiarato l’assessore regionale al Demanio marittimo Marco Scajola, che questa mattina, insieme al sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, ha incontrato allo stabilimento Brigantino i due bagnini protagonisti del salvataggio avvenuto lunedì 7 luglio.

Jacopo Lanteri (23 anni, stabilimento Brigantino) e Davide Barca (26 anni, stabilimento Marco Polo) hanno tratto in salvo una famiglia di turisti francesi – due adulti e due bambini – che stavano per essere trascinati al largo dalle onde, nello specchio d’acqua della spiaggia libera tra i due bagni. Dopo aver riportato a riva i figli, i due bagnini sono tornati in mare per soccorrere anche i genitori, con il supporto di un mezzo della Guardia Costiera di Ventimiglia intervenuto tempestivamente.

«Non si tratta solo di professionalità – ha aggiunto Scajola – ma di uno spirito di servizio e di attenzione all’altro che merita il nostro più profondo rispetto. È anche grazie a persone come loro che ogni giorno possiamo accogliere in sicurezza migliaia di turisti sulle nostre spiagge».

