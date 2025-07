Mentre scriviamo (21,30 di oggi, mercoledì 30 luglio) l’intervento è ancora in in corso per cui le informazioni sono frammentarie ma alla stazione di Tortona è intervenuta un’ambulanza di soccorso avanzato di Novi Ligure con vigili del fuoco e forze dell’ordine per soccorrere un uomo investito da un treno.

Non si conoscono le generalità della persona che sembrerebbe deceduta.

