Sabato 2 agosto, ore 16 – Carrega Ligure ✨

“IL DOMATORE DI FOGLIE” (ZOOlibri) – Narrazione teatrale e laboratorio creativo📖 di e con Pina Irace 🌿

“Sul finire dell’estate le foglie sono pronte a gettarsi nel vento aiutate dal domatore per imparare a cadere, ma dov’è finito? E se non arrivasse?

Un libro sugli alberi, sull’imparare a volare e a sognare, un laboratorio per costruire alberi e foglie pieni di sogni ispirato ad una storia che cambia forma: si può urlare, sussurrare, abbracciare. È un invito a guardare il mondo con occhi nuovi.

🌬️ Vi aspettiamo per un pomeriggio dedicato a piccoli e grandi sognatori dove, in compagnia della meravigliosa Pina Irace, trasformeremo le parole in esperienze da vivere.

📍Ingresso libero, prenotazione obbligatoria per il laboratorio a questo link: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfX0p8…/viewform

🎨 Consigliato ai bambini dai 6 ai 10 anni, durata 1 h e 30′ per un massimo di 20 partecipanti

