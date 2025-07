Martedì 29 luglio presso l’Ospedale di Tortona, sono stati ufficialmente inaugurati due nuovi servizi attivi già da qualche giorno: il primo è l’ambulatorio specialistico di reumatologia che rientra nel previsto ampliamento della piattaforma ambulatoriale, aperto il martedì e il mercoledì dalle ore 8 alle 12. L’offerta sanitaria verrà presto allargata anche ad altre specialità: pneumologia, gastroenterologia e dermatologia.

L’altro servizio è rappresentato dall’unità mobile di risonanza magnetica che resterà attiva fino al prossimo autunno quando saranno completati i lavori di installazione della nuova apparecchiatura fissa.

La gara d’appalto è stata vinta dalla società IML – International Medical for Life di Milano il cui contitolare è Fabrizio Fregona, di origini tortonesi: l’unità è stata posizionata mercoledì 23 luglio e l’attività diagnostica è iniziata lunedì 4 agosto. E’ stato anche realizzato un tunnel climatizzato di raccordo tra la struttura ospedaliera e l’unità mobile, consentendo ai pazienti, sia esterni che interni, di accedere senza praticamente percepire di entrare in una struttura esterna. In questo periodo è stata anche avviata, con la collaborazione della società fornitrice, la formazione del personale sia tecnico che medico all’utilizzo dell’apparecchiatura che è, tra l’altro, del tutto simile a quella avanzatissima che verrà prossimamente installata in via definitiva.

All’inaugurazione erano presenti gli Assessori regionali Federico Riboldi e Enrico Bussalino, il Sindaco Federico Chiodi, gli Assessori comunali Giordana Tramarin e Anna Sgheiz, il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, il Direttore Generale dell’Asl Al Francesco Marchitelli e il Direttore degli Ospedali di Tortona e Novi Ligure Simone Porretto.