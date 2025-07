«Annuncio con estrema soddisfazione che il lavoro che ho prodotto da Consigliere Regionale in questi primi mesi di legislatura, anche grazie alle continue interlocuzioni con l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi e al grande lavoro svolto da lui e dai suoi Uffici, ha prodotto una serie di potenziamenti della rete tra il Piemonte e la Liguria e che coinvolgono direttamente l’Alessandrino». Ad annunciarlo il consigliere regionale di Forza Italia Davide Buzzi Langhi.

«Nella riunione che si è svolta in Liguria tra la direzione di Rfi, e gli assessorati ai Trasporti della Regione Piemonte di Lombardia e Liguria abbiamo ottento in particolare un treno ogni trenta minuti nella tratta Tortona-Milano; uno ogni due ore tra Novi-Milano e un rafforzamento dei servizi dei treni da e per Alessandria» spiega l’azzurro.

«Si tratta di un potenziamento significativo per tutto il nostro territorio che da anni chiedeva collegamenti più veloci per i pendolari. Continueró ad impegnarmi per rafforzare la rete dei trasporti perchè ridurre i tempi di attesa o aumentare il numero di treni non è solo un beneficio logistico ma costituisce una leva di crescita economica concreta. Forza Italia sostiene con forza la crescita e lo sviluppo economico di ogni territorio. Investimenti ben progettati in questo campo possono produrre secondo recenti studi una crescita del Pil urbano tra l’1 e il 10 %» conclude Buzzi Langhi.