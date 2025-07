E’ stata una settimana importante per l’Unità di Senologia dell’Ospedale di Tortona, diretta dal dr. Francesco Millo, con la sua equipe multidisciplinare, e per l’associazione Franca Cassola Pasquali. Partendo proprio dal sodalizio castelnovese, è arrivato l’annuncio ufficiale con la data e il nome di chi si esibirà in piazza Vittorio Emanuele per un concerto all’insegna della solidarietà che è ormai diventato un grande appuntamento di richiamo per tutta la musica italiana. Quest’anno si torna alle origini e il prestigioso evento, la Giornata “Franca Cassola Pasquali”, presentata da Alessandra Dellacà e giunta alla ventiseiesima edizione, si terrà infatti di venerdì e precisamente il 12 settembre con protagonisti assoluti i Nomadi: la nostra piazza ospiterà infatti una tappa del loro live tour 2025. “Con i Nomadi e la loro lunghissima storia – così è stato presentato il grande concerto che si terrà a Castelnuovo – la musica si aprirà alla gente, alla storia della musica italiana e non solo, al nostro mondo, diventando arte, beneficenza e cultura“. E proprio quella sera verranno lanciati dall’associazione “Franca Cassola Pasquali” i nuovi straordinari progetti che coinvolgeranno sempre più direttamente lo sport con la collaborazione del BCC Derthona Basket, le scuole del nostro territorio, l’inserimento di nuove figure professionali, una particolare attenzione alla qualità della vita con un percorso che accompagnerà le donne a ritrovare momenti di serenità soprattutto quando si incontra la malattia e poi la dotazione di nuove strumentazioni all’avanguardia in assoluto. Tutto ciò permetterà alla Senologia di Tortona di essere un centro di riferimento sempre più importante per la diagnosi e la cura del tumore al seno come confermato dai numeri presentati mercoledì che dimostrano un impatto molto importante sul territorio regionale, ma non solo, di questa struttura e il grande lavoro che l’equipe diretta dal dr. Francesco Millo sta realizzando nella quotidianità. Considerando il bacino territoriale nel quale opera, si tratta di numeri che pongono la Breast Unit tortonese tra quelle più operative in Italia: infatti nel primo semestre 2025 sono stati eseguiti 190 interventi complessivi, di cui 141 per tumore e 49 di natura benigna; 270 sono state le biopsie effettuate; 3.416 le visite senologiche; 771 le consulenze e 424 le visite multidisciplinari tra medici per discutere i vari casi clinici. Complessivamente le prestazioni hanno toccato quota 4.611. Un motivo in più per essere sempre più vicini all’associazione “Franca Cassola Pasquali” e alla Senologia di Tortona e con i Nomadi si darà ulteriore slancio a questa corsa che coinvolge tutti noi all’insegna della solidarietà, riconoscendo prioritario il valore della salute nella vita di tutti i giorni.

