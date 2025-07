Si è tenuta oggi, venerdì 11 luglio, presso l’Ospedale “Mons. Giovanni Galliano” di Acqui Terme, la presentazione ufficiale della nuova TAC di ultima generazione, che rappresenta un importante aggiornamento tecnologico per la Radiologia del presidio ospedaliero.

All’evento hanno partecipato tra gli altri, il Direttore Generale dell’ASL di Alessandria, Francesco Marchitelli e il Direttore Amministrativo Stefano Bergagna. L’accoglienza affidata al Direttore Sanitario di Presidio Simone Porretto. Particolarmente apprezzata la partecipazione dell’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi.

La nuova apparecchiatura è dotata di sistemi avanzati di riduzione della dose di radiazioni e di algoritmi di intelligenza artificiale in grado di migliorare significativamente la qualità diagnostica. Tra le sue principali caratteristiche figurano un dettaglio anatomico estremamente accurato e software dedicati alla ricostruzione di immagini, fondamentali per esami complessi come le colonscopie virtuali e gli studi angiografici.

Il Direttore Generale Marchitelli ha sottolineato: “Si tratta di un passo avanti decisivo nella qualità delle cure. Grazie a questa TAC potremo offrire diagnosi più tempestive e precise, migliorando concretamente l’assistenza ai pazienti”.

Il Direttore del Dipartimento Strutturale dei Servizi Diagnostici Giuseppe Minetti ha aggiunto: “Il rinnovo tecnologico si accompagna alla completa ristrutturazione degli ambienti: sala di preparazione, doppi spogliatoi e percorsi pensati per l’umanizzazione delle cure, a beneficio non solo della qualità delle prestazioni ma anche dell’accoglienza”.

Entusiasta il sindaco di Acqui Danilo Rapetti: “Desidero ringraziare la Direzione dell’Asl AL, tutto il personale sanitario e amministrativo, la Regione Piemonte e quanti hanno lavorato per realizzare questo importante traguardo per il territorio acquese. L’impegno congiunto delle istituzioni è la chiave per garantire il diritto alla salute e rafforzare la sanità territoriale”.

“L’installazione di questa TAC come di altre tecnologie – ha dichiarato l’Assessore Regionale alla sanità Riboldi – conferma l’impegno della Regione Piemonte nel potenziare la diagnostica e garantire ai cittadini un accesso sempre più rapido a tecnologie innovative e sicure. Questo significa un territorio che accoglie e che cura con l’attenzione del buon padre di famiglia”.

La nuova TAC, installata alla fine di marzo 2025, è già pienamente operativa per pazienti urgenti provenienti dal Pronto Soccorso, per pazienti in carico presso i vari ambulatori specialistici del presidio e per gli utenti che prenotano tramite il CUP regionale. Nel 2024, l’attività della Radiologia dell’Ospedale di Acqui Terme ha superato le 44.200 prestazioni, di cui più di 6.000 esami TC e oltre 30.800 esami di radiologia tradizionale.

Accanto alla TAC, lo scorso aprile è stata installata anche una nuova apparecchiatura radiologica polifunzionale, acquistata con fondi PNRR. Questo sistema, essenziale per gli esami RX del torace, dell’addome e delle articolazioni, offre una qualità di immagine superiore, una dose di radiazioni ulteriormente ridotta e un’ergonomia che agevola la movimentazione e il comfort del paziente. Anche per questa strumentazione sono state integralmente ristrutturate le aree di servizio, confermando l’attenzione all’umanizzazione degli spazi.

Il potenziamento tecnologico dell’Ospedale di Acqui Terme si inserisce in una più ampia strategia di rinnovamento delle dotazioni diagnostiche sul territorio della ASL AL, finalizzata a garantire cure sempre più efficaci e di prossimità.