E’ stato presentato oggi, giovedì 31 luglio, alla presenza del Sindaco Federico Chiodi e dell’Assessore Anna Sgheiz, il progetto promosso dal Comune di Tortona e realizzato con il contributo della Regione Piemonte, “Benessere Anziani”, rivolto alle persone over 65 per promuovere stili di vita sani, attività fisica, socialità e scambio fra generazioni

Il progressivo invecchiamento della popolazione a livello nazionale, ma soprattutto nel contesto del Piemonte e del territorio comunale, impone massima attenzione ai principi e alle finalità della L.R. n. 17 del 9 aprile 2019 “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo”: l’indice di vecchiaia, che rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione ed è dato dal rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino a 14 anni, ci dice che a Tortona ci sono 230, uno ogni 100 giovani e l’età media della popolazione è assestata a 48 anni, leggermente maggiore rispetto all’indice nazionale.

Obiettivo generale di questo progetto è, pertanto, quello di favorire la promozione del benessere dell’anziano, sviluppando principalmente due dei tre pilastri dell’invecchiamento attivo indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: salute e partecipazione, ritenendo queste due linee fondamentali per la conservazione dell’autosufficienza e dell’autonomia delle persone over 65. Un vero e proprio scambio intergenerazionale inoltre può rendere migliore la vita degli anziani, dargli nuova consapevolezza di ruolo, sia in ambito familiare che sociale e renderlo protagonista attivo della Comunità. Il progetto che si intende proporre è in linea con altre iniziative già avviate sul territorio come ad esempio il percorso di certificazione di Comune Amico della Famiglia, piuttosto che al Bando Storia e Memoria o ancora alla progettualità realizzata lo scorso anno dal CISA Tortona finalizzato a sostenere e promuovere il permanere a domicilio della persona anziana ed il lavoro di cura dei familiari.

Altro obiettivo è attivare e sostenere percorsi di salute attraverso l’educazione e la diffusione di stili di vita sani, della corretta alimentazione e dell’attività motoria e fisica nonché di screening sanitari dedicati. Nell’ambito di questo obiettivo sarà attivata una serie di incontri per promuovere di corretti stili di vita, contrastare la vita sedentaria e l’impigrimento, principale nemico del fisico e della mente. Oltre a momenti di teoria verrà incentivata l’attività fisica, la ginnastica dolce e la danza, anche quale occasione di socializzazione. Verranno inoltre organizzate uscite sul territorio e nei Comuni del circondario, con brevi trekking e turismo lento alla scoperta di tradizioni e sapori locali, con il supporto dei produttori del territorio, organizzando momenti di aggregazione in locali tipici legati alla enogastronomia Piemontese. Altre attività coinvolgeranno il Consiglio Comunale dei Ragazzi, gli allievi delle Agenzie Formative di Tortona e del CPIA, con attività laboratoriali.

I partner progettuali sono, nell’ambito del terzo settore, Lions Club, CAI, Unitre e Centro Sociale Anziani; poi, Centro Mater Dei, CISA e ASL AL.