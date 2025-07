Due bambine intossicate a Novi Ligure per l’incendio nella palazzina in via Pinam Cichero

*Novi Ligure* – Via Pian Cichero, 150: una palazzina è stata aggredita dal fumo acre di un *incendio* divampato dalle cantine, dove sarebbe stato accatastato del vecchio mobilio. Immediato l’intervento dei *Carabinieri*, con due pattuglie, e dei Vigili del Fuoco di Alessandria e Novi Ligure, che hanno disposto l’evacuazione degli appartamenti su quattro piani dello stabile. Circa cinquanta le persone che attualmente attendono di potere rientrare nelle proprie abitazioni. Due *bambine*, lievemente intossicate, sono state trasportare in ospedale per accertamenti dalle ambulanze del 118. Sul posto, precauzionalmente, anche l’elicottero dell’elisoccorso di Alessandria. Download QR 🠋 Correlati