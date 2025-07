Il Consiglio Comunale di Diano Marina di ieri, mercoledì 30 luglio, ha affrontato temi rilevanti per la programmazione economica e amministrativa del Comune, insieme a numerose interrogazioni presentate dai gruppi consiliari “Diano Marina” e “Diano Domani”.

Approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026–2028 – con le linee strategiche e operative dell’ente, su cui si baseranno i futuri bilanci e progetti amministrativi – e l’assestamento generale di bilancio per l’anno in corso, che conferma la tenuta degli equilibri finanziari, elemento essenziale per garantire continuità e stabilità all’azione amministrativa. È stato riconosciuto un debito fuori bilancio di circa 23.000 € a seguito della sentenza n. 286/2025 del Tribunale Civile di Imperia, relativa alla causa che si riferisce a fatti avvenuti nel 2015, in occasione di un contenzioso tra l’ente e la ditta allora incaricata di intervenire su una pompa idrica.

Di seguito le risposte alle principali interrogazioni presentate dall’opposizione su balneabilità, sicurezza, piste ciclabili e servizi pubblici.

Il gruppo “Diano Marina”, con i consiglieri Gen. Marcello, dott. Bellacicco e dott.ssa Borghi, ha sollevato questioni su

– balneabilità in zona S. Anna, in merito alla quale il Sindaco ha ripercorso la vicenda dello sversamento di gasolio nel rio Mortula riscontrato a inizio luglio, riportando l’esito delle analisi Arpal e degli interventi effettuati a garanzia della sicurezza della balneabilità;

– messa in sicurezza dell’ex hotel “Teresa”, in relazione alla quale il Sindaco ha spiegato che l’ordinanza di messa in sicurezza è stata emessa per salvaguardare la zona dei parcheggi a seguito di un esposto;

– mancata copertura delle turnazioni di sorveglianza e pronto impiego della squadra di Protezione Civile e anti incendio boschivo, che ha ricevuto risposta dal Consigliere Francesco Bregolin. Con meno di 10 volontari idonei all’attività AIB per corsi e idoneità sanitaria, la squadra ha saltato 2 turni su 4, coperti dalle altre squadre del Golfo dianese, in attesa del rientro dalle ferie (nei primi giorni di agosto) dell’unico medico abilitato alla constatazione dell’idoneità sanitaria dei volontari in provincia di Imperia.

Il gruppo “Diano Domani”, con i consiglieri dott. Parrella e dott.ssa Cavalleri, ha invece presentato interrogazioni riguardanti

– il tracciato della pista ciclabile in zona S. Anna, che – ha detto il Sindaco – era una delle criticità principali del progetto della Ciclovia tirrenica, la cui soluzione è stata una progettazione a cura di Regione Liguria con termine lavori previsto entro il 31 dicembre 2025. “La nostra proposta è stata quella di spostare la parte pedonale della Ciclovia a monte della galleria, con una scalinata che porta in via Sant’Elmo” ha continuato il Sindaco “e l’aggiunta di un ascensore per l’accesso di persone disabili, famiglie con passeggini e fruitori con bici“. Tale progettazione è stata esposta al Presidente della Regione Marco Bucci in una recente riunione tecnica per il supporto alle opere attraverso il fondo europeo per lo sviluppo regionale;

– le opere che hanno interessato le spiagge di Borgo Paradiso, protagoniste di un monitoraggio che si concluderà nel 2026, a seguito del quale si potranno fare valutazioni che oggi sarebbero premature;

– il posizionamento bagni pubblici in zona porto, in riferimento ai quali il Consigliere Veronica Brunazzi ha illustrato lo stato attuale dei lavori: la procedura è stata sospesa in primavera per richieste di integrazioni progettuali, inoltre durante le indagini è emersa la necessità di spostare la struttura per motivi geotecnici, richiedendo ulteriori modifiche agli elaborati. Le integrazioni definitive sono state trasmesse il 22 luglio: l’Amministrazione prevede l’installazione della struttura nel mese di settembre, salvo ulteriori imprevisti;

– l’ambulatorio turistico, che non sarebbe adeguato alle esigenze della cittadina. Ha risposto l’assessore Messico, ribadendo che i dati raccolti in luglio confermano la bontà del servizio: su 129 prestazioni, solo 17 hanno richiesto accesso al Pronto Soccorso e 8 sono state inviate alla Casa di Comunità. “In merito alla Guardia Medica a Cervo” ha chiarito Sabrina Messico “il servizio non è stato sospeso, ma ha subito alcune riduzioni, con copertura garantita dalla Guardia Medica di Imperia. Ad agosto il servizio non subirà riduzioni”;

– la cena estiva al porto organizzata da GM , che per ora non è stata calendarizzata. “La cena promozionale non è ancora stata programmata” ha spiegato il Sindaco “al momento non è una delle priorità della GM ma non si esclude che possa essere pianificata per la fine della stagione”.