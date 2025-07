Tutto pronto per la dodicesima edizione di “Il mare per tutti”, l’iniziativa dedicata alle persone diversamente abili che offre un’escursione in mare all’insegna dell’inclusione e del rispetto per l’ambiente. L’evento, organizzato dall’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Stella Maris con il sostegno di Crédit Agricole e in collaborazione con l’Assessorato alla Comunità Solidale del Comune di Imperia e le associazioni e gli enti di volontariato attivi nell’ambito della disabilità, si terrà domenica 6 luglio.

Nel corso della giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica nelle acque di fronte alla città di Imperia: una piacevole uscita in barca durante la quale potranno praticare la pesca sportiva con rilascio del pescato, promuovendo così un’attività rispettosa dell’ecosistema marino.

I soci dell’Associazione Stella Maris metteranno a disposizione le loro imbarcazioni e accompagneranno i partecipanti in mare. Il programma prevede il ritrovo alle ore 8.00 sulla passeggiata antistante la chiesa Ave Maris Stella a Borgo Marina. A partire dalle 8.30 – 9.00 inizieranno le operazioni di imbarco, precedute dalla distribuzione di magliette e cappellini. La dimostrazione di pesca, della durata di circa tre ore, terminerà alle ore 12.00 con una cerimonia di premiazione e la consegna di ricordi e omaggi a tutti i partecipanti.

“Il Comune di Imperia collabora con entusiasmo con l’Associazione di Pesca Stella Maris per offrire momenti di svago ai nostri ragazzi più fragili. Considerato il grande successo delle edizioni precedenti e le aspettative positive di tutte le persone con disabilità che partecipano regolarmente all’evento, anche quest’anno il Consiglio Direttivo dell’Associazione coinvolge i propri soci nell’organizzazione dell’iniziativa, mettendo a disposizione dei partecipanti numerose imbarcazioni e la loro consolidata esperienza marinaresca. Un grazie di vero cuore per questo dono”dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali Laura Gandolfo.