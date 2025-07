“Arrivano le ferie e il governo aumenta i pedaggi autostradali con un colpo di mano al Decreto Infrastrutture. Un aumento che in Liguria suona come una beffa visto che le autostrade continuano ad essere costellate di cantieri e la viabilità è perennemente congestionata, tra blocchi e deviazioni. Come Pd avevamo presentato emendamenti per ridurre o eliminare i pedaggi per i residenti nelle tratte interessate da lavori, con file estenuanti e ritardi continui, ma Meloni e Salvini decidono invece di aumentare le spese ai caselli senza garantire adeguati interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture. Una scelta che non possiamo accettare e a cui ci opporremo a partire dalla presentazione di un subemendamento che modifica questa impostazione”, così la vicepresidente del Gruppo PD alla Camera e componente Commissione trasporti Valentina Ghio

