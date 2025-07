Sabato 5 luglio, alle ore 17.00, verrà inaugura nella Sala Mostre “Rodolfo Falchi” del Palazzo del Parco di Diano Marina (Corso Garibaldi 60, piano terra) la mostra degli artisti Giovanni Scremin e Elena Buzhurina Brezza Mediterranea che sarà visitabile fino a giovedì 19 luglio dalle ore 17 alle 22.

Gli artisti

Pier Giovanni Scremin, artista dianese di chiara fama, ha studiato presso il pittore Belga Paul De Leenheer, docente dell’Università di Gand. La sua pittura, caratterizzata da una evidenza plastica di matrice postimpressionista accordata su tonalità cromatiche calde e compiacenti che sottolineano l’esperienza emozionante della realtà, volge alla considerazione del paesaggio e ad immaginio di genere. I lavori di Giovanni Scremin hanno ottenuto ambiti riconoscimenti internazionali quali ad esempio il premio alla Biennale di Sanremo (1997).

Elena Bushrina è un’artista, gallerista e una figura molto nota nel mondo dell’arte, soprattutto nell’ambito delle relazioni culturali Italo-Russe. Membro dell’Unione professionale degli artisti della Russia. Nel 2007 ha frequentato un corso di lezioni di pittura presso l’Accademia delle Belle Arti di Firenze. Fondatrice e direttrice artistico della Buzhurina Gallery in Italia, dove dal 2013 organizza mostre di pittura per artisti provenienti da diversi paesi, nonché progetti internazionali all’aria aperta, festival d’arte, spettacoli e serate musicali. E’ Presidente dell’Associazione Culturale “Liguria Russia Sanremo Nice Côte d’Azur”, Co-organizzatrice del progetto “Stagioni Italiane” e membro della giuria dall’Italia al Festival Internazionale “View of the World”.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Ufficio Turismo, Sport e Cultura del Comune di Diano Marina con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Per informazioni e prenotazioni:

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina

Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it