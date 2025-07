La grande opera lirica torna ad essere protagonista dell’estate di Diano Castello.

La rassegna operistica “Sorrisi lirici a Diano Castello” – Memorial Enzo Dara, giunge alla sua

nona edizione.

Domani, Sabato 5 Luglio alle 21.00 verrà allestito il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini.

Questa divertentissima e brillante opera verrà interpretata dal soprano Anna Delfino

(Rosina), dal tenore Mattia Pelosi (Conte d’Almaviva), dal baritono Carlo Morini (Figaro), dal basso

Nicholas Tagliatini (Dottor Bartolo), dal basso Gabriele Bolletta (Don Basilio) e dal soprano Carola

Marasco (Berta).

L’accompagnamento al pianoforte é affidato al Maestro Alberto Perfetti.

La regia dello spettacolo è curata dal direttore artistico del festival Nicholas Tagliatini.

Lo spettacolo si svolgerà nella suggestiva cornice di Piazza Mons.Massone e sarà a ingresso

gratuito;

In caso di maltempo lo spettacolo si sposterà presso il Teatro Concordia.

Evento organizzato dal Comune di Diano Castello.

Per facilitare l’arrivo degli spettatori, lo Sferisterio comunale sarà disponibile per la sosta dei

veicoli

Correlati