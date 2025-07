E’ tempo che i ristoratori e i vignaiuoli soprattutto, ma anche altri enti si rimbocchino le maniche per far capire che Tortona NON E’ NEL MONFERRATO!

Già perché molti non hanno idea di dove sia ubicata la nostra città. Fino quando lo pensa la gente comune, va bene ma quando lo scrive una giornalista, che evidentemente non conosce Tortona come è accaduto nell’articolo https://www.idealista.it/news/deco/case-dei-vip/2025/07/24/257015-dove-vive-alessandro-cattelan-tra-tortona-milano-e-new-york forse sarebbe da fare qualche ragionamento più approfondito, soprattutto se da più parti (e soprattutto gli operatori) si vuole puntare sul Turismo. Premesso che non intendiamo criticare la giornalista, anzi, ci mancherebbe, ma solo prendere lo spunto sul fatto che quando si parla di Monferrato, tutti sanno dov’é, mentre Basso Piemonte, Tortonese o novese, non sa nessuno.

E allora perché non unire le forze e provare a lavorare per far conoscere di più Tortona?

E allora come abbiamo scritto in QUESTO ARTICOLO forse sarebbe il caso che gli operatori e soprattutto i privati, si sedessero ad un tavolo per iniziare a lavorare veramente TUTTI INSIEME?