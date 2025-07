Quattro artisti d’eccezione e un’ospite d’onore di caratura internazionale saranno protagonisti domani, sabato 12 luglio, sul palco di Villa Scarsella. In scaletta le arie e i duetti più celebri del melodramma e delle più celebri opere liriche. Nel corso della serata prevista l’intervista e la consegna di un riconoscimento alla soprano Josella Ligi.

A soli quattro giorni dal successo dell’omaggio ai Pink Floyd da parte della band Shine, l’Emd Festival, come sempre caratterizzato dalla varietà dei generi proposti, manda in scena il secondo atto della stagione. L’appuntamento di domani, sabato 12 luglio (ore 21.30), a Diano Marina, è con il Gran Galà della Lirica, uno spettacolo dedicato alle arie e ai duetti più celebri del melodramma, brani che portano la firma di grandi compositori e opere immortali. La location è, come di consueto, quella dell’accogliente teatro all’aperto del parco di Villa Scarsella. In scaletta anche La donna è mobile (dal Rigoletto di G. Verdi), Vissi d’arte (dalla Tosca di G. Puccini), Voi lo sapete o mamma (dalla Cavalleria Rusticana di P. Mascagni), Nessun dorma (dalla Turandot di G. Puccini), Tu che hai preso il cor (da Il Paese del Sorriso di F. Lehar) e Libiam ne’ lieti calici (dalla Traviata di G. Verdi).

Sul palco quattro artisti di notevole spessore per una serata che regalerà forti emozioni: il tenore Massimiliano Pisapia, la soprano Ana Isabel Lazo, la violinista Livia Hagiu e il maestro-pianista Andrea Albertini. Ospite d’onore sarà la soprano di origini imperiesi Josella Ligi, la quale sarà intervistata da Roberta Moschella e riceverà il Premio Città di Diano Marina per la sua straordinaria carriera.

I biglietti (intero 15 euro, ridotti Under 14 a 10 euro) sono disponibili in prevendita su www.ticket.it, presso la biglietteria di via Cavour 30 a Diano Marina (dalle 9.30 alle 12.30, esclusi festivi) e presso Gianna Viaggi a San Bartolomeo al mare. Essendo la sala numerata, l’acquisto anticipato consente di evitare la coda al botteghino e la scelta del posto.

L’opera sarà ancora protagonista dell’Emd Festival tra due settimane (24 luglio) con la rappresentazione completa de L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti. I successivi spettacoli si terranno nel mese di agosto. Tra gli appuntamenti più attesi quello di sabato 9, con Danilo Rea.

Il 14° Emd Festival è organizzato dall’associazione Ritorno all’Opera con la collaborazione dell’associazione Amici della Musica del Golfo Dianese, con la partecipazione e il sostegno del Comune di Diano Marina e il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia.

I protagonisti della serata





Josella Ligi – Nata a Imperia, ha avuto una brillante carriera internazionale esibendosi nei maggiori teatri del mondo come la Scala, il Metropolitan e il Teatro Colón. Interprete di ruoli prestigiosi da Aida a La Bohème, è stata diretta da grandi maestri come Muti e Abbado. Ha ricevuto numerosi premi a carattere nazionale e internazionale. E’ stata fondatrice del Circolo Amici della Lirica di Imperia.

Massimiliano Pisapia – Noto tenore torinese, si è perfezionato con Franco Corelli e ha debuttato in Madama Butterfly. Acclamato in teatri internazionali come la Scala, la Staatsoper di Monaco e il Teatro Colón, ha interpretato un vasto repertorio lirico e collaborato con direttori di fama come Chailly e Bartoletti.

Ana Isabel Lazo – Soprano guatemalteca specializzata nel repertorio verdiano e pucciniano, si è esibita in teatri prestigiosi in Europa, America e Asia, tra cui Carnegie Hall, Staatsoper di Berlino e Ncpa di Pechino. È stata la prima cantante occidentale a interpretare un ruolo principale in cinese. Collabora regolarmente con il Teatro Regio di Parma. Ha vinto numerosi premi internazionali ed è apprezzata per la voce intensa e la forte presenza scenica.

Livia Hagiu – Violinista rumena nata a Bucarest nel 1976 e torinese d’adozione, si è formata con il massimo dei voti presso l’Università della Musica di Bucarest. Ha collaborato con prestigiose orchestre, suonato in festival internazionali e dal 2020 è membro del gruppo rock progressivo “Arti e Mestieri”. Torna sul palco di Diano Marina, dove si è già esibita con successo in precedenti edizioni del Festival.

Andrea Albertini – Pianista e direttore d’orchestra, si è diplomato al Conservatorio di Genova e ha collaborato con importanti artisti e istituzioni italiane e internazionali. Fondatore dell’Ensemble Le Muse e dell’orchestra Dodecacellos, ha diretto concerti in sedi prestigiose come l’Opera Garnier di Montecarlo e promosso progetti di rilievo come l’Omaggio a Morricone. E’ volto conosciuto e apprezzato dell’Emd Festival, di cui è stato più volte protagonista.



Il programma completo dell’Emd Festival 2025 – 14a edizione

Martedì 8 luglio – Wish You Were Here – Shine – Tributo ai Pink Floyd

Posto unico: 15 euro

Sabato 12 luglio – Gran Galà della Lirica – Le arie e i duetti più celebri – Ospite d’onore: Josella Ligi

Cast: Massimiliano Pisapia (tenore), Anna Isabel Lazo (soprano), Andrea Albertini (pianoforte), Livia Alexandra Hagiu (violino)

Posto unico: 15 euro

Giovedì 24 luglio – L’Elisir d’Amore – opera lirica completa di Gaetano Donizetti

Compagnia Fantasia in Re – Maestro concertatore e direttore: Stefano Giaroli. Regia: Alessandro Bracchetti.

Principali interpreti: Danilo Formaggia (tenore), Scilla Cristiano (soprano), Diego Savini (baritono), Lorenzo Battagion (buffo), Anna Capiluppi (soprano). Coro dell’Opera di Parma (Maestro: Ruben Ferrari). Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane. Scene: Gabriele Sassi. Realizzazione: Arte Scenica Reggio Emilia

Posto unico: 25 euro

Sabato 9 agosto – Danilo Rea Piano solo e Jazz Trio – Dall’Opera al Pop

Con Danilo Rea, Rosario Bonaccorso e Ellade Bandini

Premio Città di Diano Marina a Danilo Rea

Biglietti: 25 euro (primo settore), 20 euro (secondo settore)





Mercoledì 13 agosto – Amiche Mai – Angelica Depaoli – Omaggio a Mina e Ornella Vanoni

Con Andrés Villani (sax e flauto traverso), Alessandro Balladore (chitarre), Andrea Negruzzo (tastiere), Nicoa Bruno (basso) e Stefano Resca (batteria e percussioni)

Posto unico: 15 euro

Domenica 17 agosto – LadieSoprano – Da Puccini ai Queen, quando la musica è donna

Con l’Ensemble Le Muse e un super quartetto di soprani (Veronica Cardullo, Sarah Tisba, Martina La Malfa e Carmen Violetta Lopez). Piano e direzione: Andrea Albertini. Vocal coach: Daria Masiero

Posto unico: 15 euro

Giovedì 21 agosto – 50 anni di storia – Tributo ai Pooh

Con i Palasport (Pooh Official Tribute Band)

Posto unico: 15 euro

Lunedì 25 agosto – Gran Galà dell’Operetta – Le arie, i duetti e i terzetti più celebri della Bella Epoque

A cura della Compagnia di Operette Elena D’Angelo e il suo corpo di ballo.

Cast: Elena D’Angelo (soubrette), Matteo Mazzoli (comico), Alessandro Fantoni (tenore), Andrea Albertini (pianoforte), Livia Hagiu (violino). Coreografie: Martina Ronca.

Posto unico: 15 euro