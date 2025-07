Diano Marina si prepara ad accogliere la tappa finale di “Navigare Libera”, la nuova iniziativa promossa da Libera Liguria nell’ambito del percorso nazionale “Fame di verità e giustizia”, lanciato in occasione del trentennale della rete di associazioni coinvolte in un impegno “contro” le mafie e per la giustizia sociale. L’evento è stato organizzato in collaborazione con la Commissione Antimafia del Comune di Diano Marina.

Dopo aver solcato il mare da Levante a Ponente, attraversando oltre 130 miglia e toccando otto porti della Liguria, il viaggio simbolico e concreto di “Navigare Libera” si concluderà mercoledì 23 luglio a Diano Marina, con un incontro pubblico aperto alla cittadinanza. L’appuntamento è fissato alle ore 19:00, presso il parco di Villa Scarsella, dove sarà presente Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, insieme a esponenti del mondo della ricerca, della giustizia e dell’impegno civico. Un’occasione unica per ascoltare testimonianze, condividere riflessioni e rafforzare la rete ligure dell’antimafia sociale. Prenderanno parte all’incontro conclusivo Francesca Rispoli e Don Luigi Ciotti, Presidenti di Libera, Alberto Lari, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Imperia e Rocco Sciarrone, Professore ordinario presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino. Moderatrice della serata sarà Maura Orengo (Libera Imperia).

Durante l’incontro, si tireranno le somme di un viaggio che ha unito mare e terra, storie e territori, passando per beni confiscati, lotta alla corruzione, portualità, giovani, cultura e legalità. A bordo della barca, lunga 7 metri, si sono alternati attivisti, giornalisti, artisti e sportivi, in un dialogo continuo con le comunità locali.

“Siamo estremamente lieti della collaborazione instauratasi con Libera in questi mesi che porterà all’evento pubblico a Villa Scarsella del prossimo mercoledì con Don Ciotti” dichiara Francesco Parrella, Presidente della Commissione Antimafia del Comune di Diano Marina. “Ringrazio i colleghi della Commissione e gli uffici comunali per il supporto e auspichiamo una buona partecipazione della cittadinanza per valorizzare un messaggio forte di contrasto alla criminalità organizzata anche attraverso il racconto di iniziative positive come quella della veleggiata della legalità denominata “Navigare Libera”, nella quale sono peraltro protagonisti i giovani che rappresentano il futuro della nostra società”.