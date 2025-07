Pozzolo Formigaro – Sospensione della licenza di somministrazione alimenti e bevande per quindici giorni per un circolo pozzolese. L’esecuzione del provvedimento del Questore è stata affidata ai Carabinieri della locale Stazione, proponenti la misura, coadiuvati da personale della Polizia di Stato di Alessandria.

Tutto nasce da una rissa avvenuta nella notte del 24 maggio, che ha coinvolto, a vario titolo e più o meno direttamente, numerosi avventori tra cui diversi minori. Nella circostanza, i Carabinieri erano stati chiamati a un delicato intervento per ricomporre la situazione.

La successiva attività d’indagine, svolta anche attraverso l’acquisizione e l’analisi dei video delle telecamere di sorveglianza e all’escussione dei testimoni, ha quindi permesso di identificare tutti i responsabili e di denunciare cinque persone per rissa, minacce aggravate in concorso e somministrazione di alcolici a persone già in stato di manifesta ubriachezza.

I controlli effettuati nei giorni successivi al grave evento hanno inoltre consentito di constatare come il circolo fosse divenuto abituale ritrovo di pregiudicati e di persone con precedenti di polizia, peraltro neppure iscritti come soci. I Carabinieri hanno pertanto denunciato il presidente del circolo per le violazioni previste dalla normativa vigente e richiesto il provvedimento di sospensione poi adottato dal Questore.

A carico di tutti i soggetti coinvolti nella rissa è stata anche avviata la procedura per l’applicazione del daspo “Willy”, che gli vieterà l’accesso e la prossimità a locali di intrattenimento “sensibili”, per prevenire ulteriori comportamenti pericolosi.