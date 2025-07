Questa mattina, dopo una serrata attività di indagine, i Carabinieri della Compagnia di Imperia hanno individuato e denunciato in stato di libertà i due responsabili dell’aggressione di un giovane a Borgo Prino.

Il giovane, uno straniero di ventisette anni domiciliato a Imperia, era stato aggredito all’alba di questa mattina nei pressi del parcheggio del PAM di Borgo Prino da due individui che con una chiave inglese e un collo di bottiglia gli avevano causato delle ferite per cui è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Imperia. Una volta giunto al nosocomio di Imperia il ragazzo è stato medicato e dimesso con una prognosi di venti giorni, salvo complicazioni.

I due responsabili dell’aggressione, un quarantatreenne e un ventitreenne, entrambi di Imperia, sono stati deferiti in stato di libertà per lesioni aggravate in concorso e adesso rischiano una pena detentiva di oltre tre anni di reclusione.

Tra le motivazioni dell’aggressione sembra trovare conferma il movente sentimentale.