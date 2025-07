Questa mattina l’Assessore Anna Sgheiz e il Presidente del Consiglio comunale Giovanni Ferrari Cuniolo hanno accolto in municipio i ragazzi irlandesi protagonisti dello scambio organizzato dall’ufficio Politiche Giovanili del Comune in collaborazione con ASP La Fenice che si tiene in città questo fine settimana. “Vibesfest” è il titolo dell’iniziativa che comprende numerose attività che si svolgeranno in piazza Malaspina e presso il Centro Giovani in via P. Pernigotti.

