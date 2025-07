Casale Monferrato – Avevaappena compiuto 59 anni, il Luogotenente Santino Magnoli, in congedo da appena un anno e mezzo, dal 30 gennaio 2024.

Nato a Busto Arsizio (VA) il 14 giugno 1966, si era arruolato nel 1986 e, all’apice della carriera, aveva raggiunto il grado Luogotenente carica speciale, grazie alla grande abnegazione e all’entusiasmo messi nel quotidiano servizio per 38 anni. Dal 2000 è stato comandante del locale reparto radiomobile, fino alla pensione.

Uomo generoso, intelligente e pratico, era amato e stimato da tutti i colleghi e superiori, dai cittadini e dalle autorità.

Santino Magnoli è stato un modello per i Carabinieri più giovani e un punto di riferimento per tutti gli altri, per i quali si è sempre adoperato, così come per il bene della collettività, divenendo nel tempo una memoria storica del territorio del Monferrato.

Comandante sensibile e umano, si è dedicato all’Arma dei Carabinieri senza posa e in modo positivo, affinché si potesse sempre giungere alla soluzione di un problema.

Il Capitano Valerio Azzone, suo Comandante di Compagnia, ha espresso parole di stima: «Santino è stato per me una guida, un maestro sin da quando mi sono insediato al reparto della Compagnia di Casale. Un fedele collaboratore, fraterno, instancabile lavoratore, aveva lavorato sino all’ultimo giorno con la stessa voglia di un ragazzo appena arruolato».

Grande il cordoglio degli amici e dei colleghi giunti da diverse parti d’Italia per stringersi al dolore della famiglia e di tutta la scala gerarchica.