Grande partecipazione e tanti contenuti (ma anche divertimento) venerdì sera alla quarta edizione della Festa della Lega della Bassa Valle Scrivia, alle Piscine di Castelnuovo.

Protagonista della serata è stato certamente l’on. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e segretario regionale, che ha analizzato in maniera incisiva lo scenario in cui ci stiamo muovendo, con particolare riferimento all’impegno della Lega per le comunità locali, e per dare slancio e impulso al nostro territorio.

Un’analisi condivisa con Enrico Bussalino, assessore regionale alle Infrastrutture, ma anche ai rapporti con gli Enti Locali, e con Marco Protopapa, consigliere regionale e responsabile regionale della Lega per l’agricoltura, settore nevralgico per l’economia locale, oltre che con Lino Pettazzi, sindaco di Fubine Monferrato e segretario provinciale della Lega, e con Federico Chiodi, sindaco di Tortona.

Mirco Villani, segretario della Lega in Bassa Valle Scrivia, è stato impeccabile ‘padrone di casa’, e ha evidenziato la crescita costante della Festa della Lega, ormai appuntamento fisso ‘itinerante’ dell’estate.