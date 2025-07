Nel mese di maggio i militari della Stazione Carabinieri di Pozzolo Formigaro sono intervenuti presso un circolo in quanto era stata segnalata una rissa fra 4 persone alla quale erano costretti ad assistere, intimoriti, una trentina di persone con alcuni minorenni.

L’attività scaturita a seguito dei fatti, oltre alle conseguenze penali per i corrissanti ha portato, come già condiviso con specifico comunicato stampa, all’applicazione dell’art. 100 TULPS al Circolo.

Sempre grazie al prezioso e preciso lavoro di segnalazione del personale dell’Arma dei Carabinieri competente, all’esito dell’attività istruttoria del personale della Divisione Anticrimine e a seguito della convalida dell’Autorità Giudiziaria si è giunti dell’applicazione, da parte del Questore della Provincia di Alessandria di quello che è definito “Daspo Willy”, nella sua versione rafforzata, a due soggetti il cui profilo è risultato essere confacente alla norma.

Ad entrambi, già noti per analoghi comportamenti presso locali pubblici, con precedenti penali e di Polizia per reati contro la persona ed in materia di stupefacenti, uno dei due anche colpito da un Ammonimento del Sig. Questore ai sensi dell’’art 8 del DL 11/2009, è stato disposto il divieto di accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze del circolo ove sono avvenuti i fatti, nella fascia oraria 16.00/07.00) con l’obbligo per un anno di comparire una volta la settimana presso un Ufficio di Polizia.