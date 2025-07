Tortona – Controlli straordinari dei Carabinieri della locale Compagnia con il supporto del NAS, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità, di Alessandria: tre i locali pubblici controllati e sanzionati con 3000 euro per gravi carenze igienico sanitarie e mancata applicazione delle procedure relative al sistema di autocontrollo igienico, venti le autovetture e ottanta le persone identificate, ispezionate e perquisite con esito positivo in materia di stupefacenti e immigrazione irregolare.

Un servizio ad ampio respiro per la prevenzione e la repressione dei reati contro la persona, lo spaccio di sostanze stupefacenti e per il rispetto delle leggi sull’immigrazione, nell’alveo di un programma sulla sicurezza messo in atto dal Comando Provinciale di Alessandria in attuazione delle più ampie previsioni del “Piano di Controllo Coordinato del Territorio”, lo strumento coordinato dal Prefetto per assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica sul territorio della provincia.

Iniziativa tesa ad accrescere la percezione della sicurezza da parte dei cittadini che frequentano gli scali ferroviari della zona, già teatro di episodi di degrado, e le altre zone sensibili della città.

I Carabinieri hanno segnalato una persona per uso personale di sostanze stupefacenti, perché trovata in possesso di droga, e denunciato una seconda per violazione delle norme sull’immigrazione.