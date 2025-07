Tortona – Lotta senza posa al traffico di droga da parte dei Carabinieri della locale Compagnia. I mirati servizi per il contrasto allo spaccio di stupefacenti, principalmente nelle zone della movida, del centro storico e della stazione ferroviaria, hanno portato all’arresto di un altro pusher, nella circostanza un 27enne sorpreso nella flagranza dell’illecita attività.

Appena visto ricevere una banconota da un’altra persona in cambio di una dose di droga, estratta da involucro di cellophane poi gettato a terra, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa lo ha fermato e sottoposto a perquisizione. Occultato nel marsupio, un altro involucro contenente hashish. In tasca, una banconota, che l’acquirente ha confermato essere quella consegnata per l’acquisto dello stupefacente. A terra, recuperato dai Carabinieri, l’involucro gettato dallo spacciatore, utilizzato per confezionare la dose di hashish ceduta.

La perquisizione presso l’abitazione del 27enne ha quindi consentito di rinvenire ulteriori dosi, a conferma dell’illecita attività, suffragando gli elementi raccolti, che hanno portato al suo arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.